Актер из «Слова пацана» Слава Копейкин рассказал об интиме с Дитковските

Слава Копейкин поделился опытом съёмок постельных сцен с Агнией Дитковските в шоу «На автомате». По словам актёра, они быстро нашли с коллегой общий язык, что и позволило им легко справиться с интимными моментами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии