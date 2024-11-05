Вырастет ли цена XRP после выборов в США

5 ноября в день выборов в США, движение цены XRP становится центром внимания. Участники рынка изучают потенциальные последствия этого ключевого политического события для криптовалютного ландшафта, в частности XRP.
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