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Скабелка о совмещении постов: «Ситуация изменилась. Я уже говорил, если раньше сборная – это был практически один «Барыс», то сейчас много ребят играет в разных клубах»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды к играм в рамках Кубка Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.

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