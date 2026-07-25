Россиянам напомнили о дополнительных днях отпуска по семейным обстоятельствам

Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда отпуск без сохранения заработной платы должен быть предоставлен в обязательном порядке, рассказала RT директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.
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