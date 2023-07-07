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С какой водкой не стыдно пойти в гости?

С какой водкой не стыдно пойти в гости?

Совершенно необязательно, что дорогая водка в красивой бутылке будет лучше обычной на вкус. Но для торжественных случаев стоит выбирать нечто представительное.

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Комментарии
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essa5mailru Конкин
Из всего перечисленного, может быть, за Березу можно замолвить слово - остальное откровенная бодяга по неимоверной цене! Белуга - полный отстой, даже стыдно за наших производителей!
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19 час.
ЛЯ
Леонид Якобсон
Ну, разве только в гости взять. Для представительства. Могу поспорить, - если вслепую, - то от двухсотрублёвой не отличаются. Ни одна. А если перелить содержимое, - двухсотрублёвую в фирменную бутылку, - будут пить и нахваливать.
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18 час.

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