С какой водкой не стыдно пойти в гости?

Из всего перечисленного, может быть, за Березу можно замолвить слово - остальное откровенная бодяга по неимоверной цене! Белуга - полный отстой, даже стыдно за наших производителей!

ЛЯ

Леонид Якобсон

Ну, разве только в гости взять. Для представительства. Могу поспорить, - если вслепую, - то от двухсотрублёвой не отличаются. Ни одна. А если перелить содержимое, - двухсотрублёвую в фирменную бутылку, - будут пить и нахваливать.