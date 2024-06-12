Топ-менеджер Adnoc раскрыл дальнейшие планы компании по расширению Директор по инвестициям Abu Dhabi National Oil Co.
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Топ-менеджер Adnoc раскрыл дальнейшие планы компании по расширению Директор по инвестициям Abu Dhabi National Oil Co.
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