Франция против совместных закупок оружия с Великобританией из-за желания ловить рыбу в британских водах

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что около десяти стран-членов Евросоюза, в том числе Нидерланды и Швеция, поддержали план ФРГ, позволяющий Великобритании и Канаде участвовать в коллективных закупках вооружений государствами сообщества.