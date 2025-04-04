Франция против совместных закупок оружия с Великобританией из-за желания ловить рыбу в британских водах

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что около десяти стран-членов Евросоюза, в том числе Нидерланды и Швеция, поддержали план ФРГ, позволяющий Великобритании и Канаде участвовать в коллективных закупках вооружений государствами сообщества.
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