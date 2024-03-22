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Закон, порядок, государство

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Медики военной базы ЮВО отработают эвакуацию и помощь условно раненым в полевых условиях

Медики военной базы ЮВО отработают эвакуацию и помощь условно раненым в полевых условиях

Военные медики развернут и подготовят к работе полевой госпиталь, произведут санитарную обработку помещений и организуют места для помощи.

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