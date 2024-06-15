Каким был летний отдых в Кишинёве 45 лет назад

Известный фотохудожник, преподаватель фотошколы прогрессивной классики Олег Канеев опубликовал на своей странице в соцсети серию архивных фотографий, на которых запечатлен летний отдых в Кишинёве в 1979 году.
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