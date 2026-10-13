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Происшествия

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Полицейские задержали в Красноярском крае оптового наркокурьера с партией метадона в особо крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Красноярское» установили, что 47-летний житель Дивногорска, ранее судимый за аналогичные преступления, планировал доставить из Новосибирска оптовую партию запрещённых веществ.

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