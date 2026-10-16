The Love Boat saw no shortage of actors come and go, but one of the show's most frequent recurring guest stars had to be persuaded into her first episode.
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