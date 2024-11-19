Ракеты ATACMS позволят Киеву удержать Курскую область: «Нет поводов для ядерного оружия»

КИЕВ, 19 ноября, ФедералПресс. Решение уходящего президента США Джо Байдена дать разрешение Украине наносить удары ракетами ATACMS по российской территории несет политическое послание Киеву, Москве и Пекину.
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