Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью Украина утратила способность существовать как самостоятельное государство и превратилась в наемника, чье существование напрямую зависит от внешнего финансирования и поставок вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии