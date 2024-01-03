В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта Журналистам АГН «Москва» глава Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков рассказал о своей поддержке решения Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ.