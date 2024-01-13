Снежный снайпер.

С целью пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, профилактики правонарушений, дальнейшего развития и популяризации биатлона как вида спорта и вовлечения в занятия им детей наша гимназия принимает активное участие в городском этапе республиканских соревнований по биатлону .