Эффективные тактики: штурмовики "Центра" захватили Преображенку в ДНР

Наступательные силы "Центра" применили инновационные тактики, включая антидроновые одеяла и звуковые сигналы, для скрытного захвата села Преображенка в ДНР, преодолевая открытые пространства и вражескую технику.
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