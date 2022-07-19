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Следствие в ДНР опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе

Следствие в ДНР опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе

Следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе произошел внутри. Об этом во вторник, 19 июля, заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Куцурубенко.

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