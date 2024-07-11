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  • Sergey Ivanov
    Лучший способ с ней «разобраться»- это забыть о ней. Как певица, она кончилась очень давно- лет 40 назад, если не бол...Срочно всё отобра...
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Срочно всё отобрать. Когда разберутся с Пугачёвой?

Срочно всё отобрать. Когда разберутся с Пугачёвой?

Майор Гром После массированной калибровки столицы небратьев и случившегося с больницей было нетрудно предугадать реакцию, как у нас любят выражаться, коллективного Запада.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это еще кто к кому привязался...
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4 час.
Natalija Osminina
Вообще-то эта &quot;бабка&quot; стала ин. агентом еще в 90-х годах, когда стала работать на Мировой клан педерастов. Её куратором был шведский гей, еврей Якоб Далин (ныне покойный), который назначил её &quot;Королевой геев&quot;. По заданию Мировых педерастов она  опидорасила всю российскую эстараду. Она сама с гордостью рассказывала об этом в интервью Артуру Гаспаряну (&quot;Московский комсомолец&quot;) 8 октября 1999 года. А сейчас, судя по &quot;крыше&quot;, она по -прежнему работает, передав свои полномочия  сионистам, возглавляющим министерство культуры и образования, руководящими телеведением и вещанием. Ну, вот хотя бы здесь почитайте https://brodaga-2.livejournal.com/866063.html
Культура мёртвой шлюхи
brodaga-2 livejournal
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
Лучший способ с ней «разобраться»- это забыть о ней. Как певица, она кончилась очень давно- лет 40 назад, если не больше. Пропила и прокурила свой певческий талант. А после этого жила былой славой. Без голоса. Без таланта.... Но русский обыватель- особенный! Выученный на коммунальных сплетнях и закаленный в идейных спорах на коммунальной кухне, он будет до конца перемывать кости этой старухе под 80. А ведь если заглянуть в то, что наш обыватель называет «душой»- то мы увидим существо примитивное, у которого нет ни ума, ни совести, а есть только гаденькое чувство зависти. Да, да! Наш обыватель льет помои на Пугачиху потому, что втайне завидует ей! Прожила яркую жизнь. Денег накопила- куры не клюют. Замок отгрохала. Правда, рекорд по своей безвкусице. Как, собственно, и ее такое же безвкусное творчество. Кроме разве что самого раннего периода.... Даже интересно: Какой великий Браманте или Питти ей это построил? Сейчас вот на Кипре обосновалась. Море! Пляж! А на Кипре не понравится- соберет чемодан и рванет куда- нибудь! Хоть в Европу, хоть в Америку.... И деньжата еще остались! Притом такие, которых у нашего обывателя отродясь не водилось! Вот вроде и наехала на нее власть- а все равно живет лучше любого нашего обывателя. Есть за что ненавидеть! Вот представляет себе эту картину наш русский обыватель, сравнивает со своей скучной однообразной жизнью- и наполняется дикой завистью. Пугачеву, хоть и иноагента, помнить будут. Нашего обывателя- забудут на второй день после поминок. И хочется ему эту старуху зубами растерзать! Ну, если зубов не осталось или трусость мешает- то хотя бы в интернете помоями облить....
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2 мин.

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