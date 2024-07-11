Майор Гром После массированной калибровки столицы небратьев и случившегося с больницей было нетрудно предугадать реакцию, как у нас любят выражаться, коллективного Запада.
Срочно всё отобрать. Когда разберутся с Пугачёвой?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Это еще кто к кому привязался...
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4 час.
Natalija Osminina
Вообще-то эта "бабка" стала ин. агентом еще в 90-х годах, когда стала работать на Мировой клан педерастов. Её куратором был шведский гей, еврей Якоб Далин (ныне покойный), который назначил её "Королевой геев". По заданию Мировых педерастов она опидорасила всю российскую эстараду. Она сама с гордостью рассказывала об этом в интервью Артуру Гаспаряну ("Московский комсомолец") 8 октября 1999 года. А сейчас, судя по "крыше", она по -прежнему работает, передав свои полномочия сионистам, возглавляющим министерство культуры и образования, руководящими телеведением и вещанием. Ну, вот хотя бы здесь почитайте https://brodaga-2.livejournal.com/866063.html
Культура мёртвой шлюхи
brodaga-2 livejournal
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
Лучший способ с ней «разобраться»- это забыть о ней. Как певица, она кончилась очень давно- лет 40 назад, если не больше. Пропила и прокурила свой певческий талант. А после этого жила былой славой. Без голоса. Без таланта.... Но русский обыватель- особенный! Выученный на коммунальных сплетнях и закаленный в идейных спорах на коммунальной кухне, он будет до конца перемывать кости этой старухе под 80. А ведь если заглянуть в то, что наш обыватель называет «душой»- то мы увидим существо примитивное, у которого нет ни ума, ни совести, а есть только гаденькое чувство зависти. Да, да! Наш обыватель льет помои на Пугачиху потому, что втайне завидует ей! Прожила яркую жизнь. Денег накопила- куры не клюют. Замок отгрохала. Правда, рекорд по своей безвкусице. Как, собственно, и ее такое же безвкусное творчество. Кроме разве что самого раннего периода.... Даже интересно: Какой великий Браманте или Питти ей это построил? Сейчас вот на Кипре обосновалась. Море! Пляж! А на Кипре не понравится- соберет чемодан и рванет куда- нибудь! Хоть в Европу, хоть в Америку.... И деньжата еще остались! Притом такие, которых у нашего обывателя отродясь не водилось! Вот вроде и наехала на нее власть- а все равно живет лучше любого нашего обывателя. Есть за что ненавидеть! Вот представляет себе эту картину наш русский обыватель, сравнивает со своей скучной однообразной жизнью- и наполняется дикой завистью. Пугачеву, хоть и иноагента, помнить будут. Нашего обывателя- забудут на второй день после поминок. И хочется ему эту старуху зубами растерзать! Ну, если зубов не осталось или трусость мешает- то хотя бы в интернете помоями облить....
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2 мин.
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