Русские военные начали активную операцию по освобождению села Горналь в Курской области. В то время как штурмовые подразделения вошли в населённый пункт, украинские войска безуспешно попытались усилить оборону, но были остановлены огневым воздействием.
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