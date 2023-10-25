Шойгу вручил медали Героев России командирам бригад морской пехоты

ТАСС/Владимир Гердо Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина вручил медали Героев России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов, которые принимают участие в спецоперации.
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