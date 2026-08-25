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Жители дома на Комсомольской в Орле добились ремонта подъездов

Жители дома на Комсомольской в Орле добились ремонта подъездов

Жители многоэтажки на Комсомольской дождались ремонта подъездов после затяжных протечек. В многоквартирном доме № 204 по улице Комсомольской управляющая компания обязана устранить последствия протечек кровли и восстановить стены в подъездах.

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