Приготовила котлетки с майонезом .

Желательно подать с нежирным гарниром, так как котлеты калорийные. Если майонез вас смущает, замените его на сметану, ну а я готовила с домашним, рецепт можно посмотреть Итак, мясо курицы, лук и чеснок измельчила при помощи блендера, можно через мясорубку.