Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

«Цивилизованный» Запад продолжает объяснять, чем отличаются израильские и палестинские дети. Вот французская журналистка Каролин Фуре призывает не сравнивать «факт преднамеренного убийства детей в результате нападения, как это делает ХАМАС, и факт непроизвольного убийства детей в результате самозащиты, как это сделал Израиль».

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Владимир Тойвонен
Лягушатники!
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