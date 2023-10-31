Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

«Цивилизованный» Запад продолжает объяснять, чем отличаются израильские и палестинские дети. Вот французская журналистка Каролин Фуре призывает не сравнивать «факт преднамеренного убийства детей в результате нападения, как это делает ХАМАС, и факт непроизвольного убийства детей в результате самозащиты, как это сделал Израиль».
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