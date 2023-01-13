Русский сержант-медик Пшеничный рассказал о пытках и избиениях в плену у украинцев

Пленных бойцов армии России охраняли в заточении звери в человеческом обличии.Военнослужащие ВС России, освобождённые из украинского плена, рассказали о пытках, издевательствах и унижениях, которые им пришлось пережить, находясь в застенках СБУ.
Пленных бойцов армии России охраняли в заточении звери в человеческом обличии.Военнослужащие ВС России, освобождённые из украинского плена, рассказали о пытках, издевательствах и унижениях, которые им пришлось пережить, находясь в застенках СБУ.
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