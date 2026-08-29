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Царьград

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Французская полиция предъявила обвинения в убийстве русскому водителю

Французская полиция предъявила обвинения в убийстве русскому водителю

В Кане, Франция, 26-летний русский водитель обвинён в преднамеренном убийстве двух человек и покушении на убийство после наезда на группу пешеходов 26 августа.

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