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Белев может получить звание "Город воинской славы"

Белев может получить звание "Город воинской славы"

На личном приеме временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева жители Белева попросили присвоить муниципалитету почетное звание &quot;Город воинской славы&quot;, передает пресс-служба регионального правительства.

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