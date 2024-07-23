Белев может получить звание "Город воинской славы"

На личном приеме временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева жители Белева попросили присвоить муниципалитету почетное звание "Город воинской славы", передает пресс-служба регионального правительства.
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