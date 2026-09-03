1652-й день спецоперации. В ходе скоротечного боя в Киеве один ГУРовец убит, двое ранено Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Бойцы ГрВ «Запад» в ходе активных наступательных действий освободили город Святогорск (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Договорился: в «Е...
- Конец пиратству З...
- Делягин фиксирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым