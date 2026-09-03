БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 3 сентября, главное: Казачья Лопань и Святогорск — наши. На границе Украины с Румынией атакована «Орловка»

Сводки СВО, 3 сентября, главное: Казачья Лопань и Святогорск — наши. На границе Украины с Румынией атакована «Орловка»

1652-й день спецоперации. В ходе скоротечного боя в Киеве один ГУРовец убит, двое ранено Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Бойцы ГрВ «Запад» в ходе активных наступательных действий освободили город Святогорск (ДНР).

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