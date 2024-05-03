"Почта России" начала доставлять ветеранам поздравления Путина с Днём Победы

Письма вручают ветеранам со 2 по 8 мая "Почта России" в Алтайском крае со 2 мая начала доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления с Днем Победы президента России Владимира Путина.
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