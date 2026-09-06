Четыре человека погибли в результате ДТП на автодороге Калининская — Новотитаровская

В ночь с 5 на 6 сентября на автодороге «Калининская — Новотитаровская» в Краснодарском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Белоруссия сохран...
- L Смерть модели Джи...
- На подъездах к Кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым