Мнение: «Мерц вряд ли доживет до Нового Года в качестве канцлера», – Андрей Шмидт

Партнер русско-немецкой консалтинговой фирмы, эксперт по ФРГ Андрей Шмидт в программе «Мнение» заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу удалось «побить антирейтинг» его предшественника Олафа Шольца и он может потерять свой пост.
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