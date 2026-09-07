Мнение: «Мерц вряд ли доживет до Нового Года в качестве канцлера», – Андрей Шмидт

Партнер русско-немецкой консалтинговой фирмы, эксперт по ФРГ Андрей Шмидт в программе «Мнение» заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу удалось «побить антирейтинг» его предшественника Олафа Шольца и он может потерять свой пост.