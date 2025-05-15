Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен

Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен

Президент России Владимир Путин уверен, что на российский рынок должны возвращаться только иностранные производители, которые не нарушали законов РФ, не вели деятельность против страны, а также чья продукция реально востребована на рынке и не угрожает интересам российского бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Звучит, конечно же, хорошо, но российские &quot;бизнесмены от власти&quot; точно также помогут найти сотни тысяч способов обойти все российские законы и правила и протащат на российский рынок любого, от чьего присутствия в России они будут иметь личную выгоду... Ярчайший пример - массовый ит бесконтрольный завоз в Россию трудовых мигрантов, которые обустраивают в России свои кишлачные порядки и создают свои гетто... Да и присутствие таких торговых площадок, как &quot;Садовод&quot;, &quot;Фуд сити&quot; и прочих ярко демонстрирует пренебрежительное и даже преступное отношение российских властей не только к экономической безопасности России, но и к безопасности россиян вообще...
Ответить
12 час.
генрих кан
Главное не забывать, что дело происходит в России, где не исполнение закона и его обход старинная российская забава. А желающих поиметь для себя в ущерб остальному неисчислимо.
Ответить
11 час.
наверх