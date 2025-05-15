Президент России Владимир Путин уверен, что на российский рынок должны возвращаться только иностранные производители, которые не нарушали законов РФ, не вели деятельность против страны, а также чья продукция реально востребована на рынке и не угрожает интересам российского бизнеса.
Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен
Комментарии
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Балу -
Звучит, конечно же, хорошо, но российские "бизнесмены от власти" точно также помогут найти сотни тысяч способов обойти все российские законы и правила и протащат на российский рынок любого, от чьего присутствия в России они будут иметь личную выгоду... Ярчайший пример - массовый ит бесконтрольный завоз в Россию трудовых мигрантов, которые обустраивают в России свои кишлачные порядки и создают свои гетто... Да и присутствие таких торговых площадок, как "Садовод", "Фуд сити" и прочих ярко демонстрирует пренебрежительное и даже преступное отношение российских властей не только к экономической безопасности России, но и к безопасности россиян вообще...
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12 час.
генрих кан
Главное не забывать, что дело происходит в России, где не исполнение закона и его обход старинная российская забава. А желающих поиметь для себя в ущерб остальному неисчислимо.
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11 час.
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