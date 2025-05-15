Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен

Балу -

Звучит, конечно же, хорошо, но российские "бизнесмены от власти" точно также помогут найти сотни тысяч способов обойти все российские законы и правила и протащат на российский рынок любого, от чьего присутствия в России они будут иметь личную выгоду... Ярчайший пример - массовый ит бесконтрольный завоз в Россию трудовых мигрантов, которые обустраивают в России свои кишлачные порядки и создают свои гетто... Да и присутствие таких торговых площадок, как "Садовод", "Фуд сити" и прочих ярко демонстрирует пренебрежительное и даже преступное отношение российских властей не только к экономической безопасности России, но и к безопасности россиян вообще...