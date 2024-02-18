США передали через Эстонию Украине часть «конфискованных российских активов»

США передали Эстонии почти 500 тысяч долларов из "конфискованных российских фондов". Поскольку переданные средства напрямую предназначены для оказания помощи Украине, можно считать, что деньги фактически переданы киевскому режиму, что "стало первым подобным случаем".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)