Жителям Запада это покажется уму непостижимым, но большинство россиян действительно любят своего президента, сообщает Fox News.
Fox News, США. "Уму непостижимо". Американцам объяснили, почему россияне любят Путина
Комментарии
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АР
Александр Рожков
А какия наши олигархи молодцы! И у них была возможность свалить за бугор, а оне остались и...... А все наши успешныя люди каковы.....! Приумножили богатства родины и...... Итоги их деятельности превзошли самыя замечательныя прогнозы.....!
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8 час.
Ольга Арутюнян
Во-первых, смешно слышать о страхе в русской культуре от человека, представляющего государство, живущее по принципу "I do it because I can it". Во-вторых, история с президентством неадекватного человека (Байден) демонстрирует нам, что президент сшашный - всего лишь ширма, а рулят там другие силы. В-третьих, вообще не понятно с какой стати кто-то (государство) берет на себя роль Бога и властителя мира, чтобы пытаться "изменить привычную манеру других правительств управлять своими странами" Разве их кто-то об этом просит? Нет? Значит, это попытка доминировать; тогда о какой демократии вообще речь? Лицемерие их всё, увы.
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8 час.
Вячеслав Карюкалов
Действительно.
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6 час.
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