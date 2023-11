Fox News, США. "Уму непостижимо". Американцам объяснили, почему россияне любят Путина

Ольга Арутюнян

Во-первых, смешно слышать о страхе в русской культуре от человека, представляющего государство, живущее по принципу "I do it because I can it". Во-вторых, история с президентством неадекватного человека (Байден) демонстрирует нам, что президент сшашный - всего лишь ширма, а рулят там другие силы. В-третьих, вообще не понятно с какой стати кто-то (государство) берет на себя роль Бога и властителя мира, чтобы пытаться "изменить привычную манеру других правительств управлять своими странами" Разве их кто-то об этом просит? Нет? Значит, это попытка доминировать; тогда о какой демократии вообще речь? Лицемерие их всё, увы.