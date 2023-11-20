Медвежий угол
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Медвежий угол

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Fox News, США. "Уму непостижимо". Американцам объяснили, почему россияне любят Путина

Fox News, США. "Уму непостижимо". Американцам объяснили, почему россияне любят Путина

Жителям Запада это покажется уму непостижимым, но большинство россиян действительно любят своего президента, сообщает Fox News.

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Комментарии
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АР
Александр Рожков
А какия наши олигархи молодцы! И у них была возможность свалить за бугор, а оне остались и...... А все наши успешныя люди каковы.....! Приумножили богатства родины и...... Итоги их деятельности превзошли самыя замечательныя прогнозы.....!
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8 час.
Ольга Арутюнян
Во-первых, смешно слышать о страхе в русской культуре от человека, представляющего государство, живущее по принципу &quot;I do it because I can it&quot;. Во-вторых, история с президентством неадекватного человека (Байден) демонстрирует нам, что президент сшашный - всего лишь ширма, а рулят там другие силы. В-третьих, вообще не понятно с какой стати кто-то (государство) берет на себя роль Бога и властителя мира, чтобы пытаться &quot;изменить привычную манеру других правительств управлять своими странами&quot; Разве их кто-то об этом просит? Нет? Значит, это попытка доминировать; тогда о какой демократии вообще речь? Лицемерие их всё, увы.
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8 час.
Вячеслав Карюкалов
Действительно.
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6 час.

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