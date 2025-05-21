Ледоход на Оби прошел весь маршрут за шесть недель и пять дней

Весной 2025 года ледоход на Оби начался раньше, чем в 2024-м, однако рекорда не поставил. Весь путь от Барнаула до Салехарда, жителей которого он порадовал эффектным зрелищем 20 мая, был пройден за стандартные шесть недель и пять дней, сообщил telegram-канал «Маршрут построен».