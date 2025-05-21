Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ледоход на Оби прошел весь маршрут за шесть недель и пять дней

Ледоход на Оби прошел весь маршрут за шесть недель и пять дней

Весной 2025 года ледоход на Оби начался раньше, чем в 2024-м, однако рекорда не поставил. Весь путь от Барнаула до Салехарда, жителей которого он порадовал эффектным зрелищем 20 мая, был пройден за стандартные шесть недель и пять дней, сообщил telegram-канал «Маршрут построен».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх