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Эксперт Макадамс: Блинкен ездил в Киев из-за окончания полномочий Зеленского

Эксперт Макадамс: Блинкен ездил в Киев из-за окончания полномочий Зеленского

Глава Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе совершил визит на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского.

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