Глава Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе совершил визит на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского.