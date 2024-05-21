Глава Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе совершил визит на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского.
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