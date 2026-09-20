Sentinel-2 показал красное озеро в Боливии синим и бурым

Район Андского нагорья на границе Боливии и Чили в условных цветах. Лагуна-Колорада находится в нижней центральной части снимка / © modified Copernicus Sentinel data (2026), processed by ESA Снимок сделал спутник Copernicus Sentinel-2 25 августа 2026 года, а ESA представило его 18 сентября.