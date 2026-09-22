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На Кубинской улице в Петербурге начали обновлять освещение

На Кубинской улице в Петербурге начали обновлять освещение

Как сообщили 22 сентября в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на участке Кубинской улицы от улицы Костюшко до дома 81А - перед развязкой с Дунайским проспектом - началась реконструкция освещения.

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