На Кубинской улице в Петербурге начали обновлять освещение

Как сообщили 22 сентября в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на участке Кубинской улицы от улицы Костюшко до дома 81А - перед развязкой с Дунайским проспектом - началась реконструкция освещения.
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