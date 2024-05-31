В ЦКБР ждут снижения числа атак морских дронов ВСУ при использовании FPV-дронов

Грамотное использование FPV-дронов может значительно сократить количество нападений безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на российские объекты; Об это заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин ТАСС.
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