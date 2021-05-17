Турция подала заявку на участие в оборонном проекте ЕС, который предусматривает военное сотрудничество между странами-членами европейского блока, сообщила накануне, 16 мая, немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.
Турция подала заявку на участие в оборонном проекте ЕС, который предусматривает военное сотрудничество между странами-членами европейского блока, сообщила накануне, 16 мая, немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.
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