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Турция попросилась в оборонный проект Евросоюза — СМИ

Турция попросилась в оборонный проект Евросоюза — СМИ

Турция подала заявку на участие в оборонном проекте ЕС, который предусматривает военное сотрудничество между странами-членами европейского блока, сообщила накануне, 16 мая, немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.

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Александр Дементьев
Такое ощущение, что Европа снова хочет проверить обороноспособность России. Только уже в более обширной компании.

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