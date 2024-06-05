Кухарук велел назвать дату открытия больницы в Нижневартовске: долгостроем заинтересовался Путин

НИЖНЕВАРТОВСК, 5 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Югры Руслан Кухарук формирует график рабочих поездок по региону, на следующей неделе он посетит Нижневартовск и скандально известную больницу-долгострой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии