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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» больше недели не может получить внятного ответа на вопрос, почему его болельщики не могут попасть на матч в Краснодаре по нормам регламента

«Зенит» больше недели не может получить внятного ответа на вопрос, почему его болельщики не могут попасть на матч в Краснодаре по нормам регламента

Как мы уже сообщали, «Зенит» рассчитывал получить 3000 мест на гостевых секторах на матч 10-го тура РПЛ с «Краснодаром», что обусловлено регламентом (10-я часть всех мест «Ozon Арены»).

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