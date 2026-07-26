БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гробовая тишина: потери США на Иранской войне занижаются в сотни раз

Гробовая тишина: потери США на Иранской войне занижаются в сотни раз

Как Пентагон прячет от Трампа трупы американских солдат Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Военная доктрина Пентагона, выстраивавшаяся десятилетиями на принципе абсолютной безнаказанности, рассыпается под ударами асимметричных ответов Тегерана.

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