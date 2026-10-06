Боец Протока: нес раненого сослуживца почти 10 км, 8 раз укрываясь от БПЛА ВСУ

На Запорожском направлении штурмовик группировки войск «Днепр» спас на поле боя раненного в ногу сослуживца, вытащив его на себе под огнем вражеских БПЛА.
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