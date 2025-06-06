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Царьград

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Трамп и Маск: конфликт из-за налогов и обвинения в употреблении наркотиков

Трамп и Маск: конфликт из-за налогов и обвинения в употреблении наркотиков

Президент США Дональд Трамп связал странное поведение Илона Маска с употреблением наркотиков. Конфликт обострился после того, как Маск покинул пост в правительстве и раскритиковал налоговые инициативы Трампа, что вызвало ответную реакцию президента.

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