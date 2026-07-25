Пожар в Москве на юго-востоке охватил площадь более 3 тысяч квадратных метров

На юго-востоке Москвы возник крупный пожар, площадь которого достигла трех тысяч квадратных метров. Для тушения возгорания задействованы вертолеты, пожарные подразделения и спецтехника МЧС, сообщает Telegram-канал «Москва 24/7».
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