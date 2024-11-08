360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Ему не привыкать, ведь он согласился с ливерной колбасой. Пусть молчит. Шакал Европки.Шольц решил проиг...
  • Лариса Шемисова
    Кроме прогнозов есть ещё и физическое воздействие, например. лечение и понять "как" до сих пор не могут.Психолог Чернова:...
  • Кот Рыжый
    Вот он то  и грешит! Так как стал осуждать людей! Потому как не может ЗНАТЬ ДОПОДЛИННО, КОГО ИМЕННО  ОНИ ОСУЖДАЮТ! Но...Священник Илия Са...

HeadHunter: с 23 по 28 декабря в России пройдет шестидневная рабочая неделя

HeadHunter: с 23 по 28 декабря в России пройдет шестидневная рабочая неделя

Третья в 2024 году шестидневная рабочая неделя в России пройдет перед новогодними праздниками. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости» о переносе выходного в конце декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх