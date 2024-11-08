HeadHunter: с 23 по 28 декабря в России пройдет шестидневная рабочая неделя

Третья в 2024 году шестидневная рабочая неделя в России пройдет перед новогодними праздниками. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости» о переносе выходного в конце декабря.
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