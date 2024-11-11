Пять минут хорошего настроения. Развод и измена

Вышла Лиса замуж за Волка, а через год родила ему Поросенка. Волк обиделся и подал на развод. Судья спрашивает: – В чем дело? Волк отвечает: – Во-первых, рыжая, во-вторых, не девочкой досталась, а, в-третьих, поросенка родила.
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