Пять минут хорошего настроения. Развод и измена

Вышла Лиса замуж за Волка, а через год родила ему Поросенка. Волк обиделся и подал на развод. Судья спрашивает: – В чем дело? Волк отвечает: – Во-первых, рыжая, во-вторых, не девочкой досталась, а, в-третьих, поросенка родила.