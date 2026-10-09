Британец обошел земной шар пешком за 28 лет

57-летний британец Карл Бушби вернулся в Великобританию спустя 28 лет после начала пешего кругосветного путешествия.
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