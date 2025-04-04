Универсальный МПК или противолодочный корвет

МПК различных модификаций проекта 1124 на стоянке в Южной бухте Севастополя (2008 год), различимые по антенным постам РЛС общего обнаружения на мачтах (слева направо): МПК «Ейск» проекта 1124МУ с РЛС МР-755 «Фрегат-МА-1»; МПК «Муромец» проекта 1124М с РЛС МР-320 «Топаз-2В»; МПК «Александровец» проекта 1124 с.