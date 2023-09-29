Компания Алишера Усманова второй раз в году поднимет зарплаты сотрудникам

Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, с 1 октября 2023 года второй раз в этом году повысит доходы сотрудников на 8%, сообщает пресс-служба предприятия.
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